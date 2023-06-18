Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finali yapıldı. Macar sporcu Rita Erdos altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın beşinci gününde kadınlar finali yapıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Macar sporcu Rita Erdos, toplam 1401 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'dan Ralitsa Miteva 1371 puanla gümüş madalya kazanırken, Fransız pentatlet Louison Cazaly de 1368 puanla bronz madalya elde etti.

Finalde mücadele eden milli sporculardan Selin Eyipoğlu şampiyonayı 1263 puanla 19'uncu, Ayşen Bensu Gül ise 1176 puanla 28'inci sırada tamamladı.

Organizasyon, yarın yapılacak karışık bayrak yarışıyla son bulacak.