Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bir altın madalya daha - Haberler

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda iki çifte kategorisinde Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu'ndan oluşan takımın iyi bir yarış çıkartarak rakiplerini geride bırakıp, şampiyon olduğu belirtildi.

Şampiyonada genç erkekler dört tek dümencili sınıfında da Türkiye, altın madalya kazanmıştı.