Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya - Haberler

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Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda altın madalya

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda genç erkekler dört tek dümencili sınıfında Türkiye altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda genç erkekler dört tek dümencili sınıfında Türkiye altın madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda Hamdi Okan Atmaca, Fatih Mehmet Avcı, Alper Şevket Eren, Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili (JM 4+) Milli Takımı, 6.24.80'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Şampiyonada, bu kategoride İtalya ikinci, Macaristan ise üçüncü sırada yer aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Altın Madalya, Türkiye, İtalya, Kürek, Spor, Haberler

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