Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası hafta sonu İtalya'da yapılacak - Haberler

Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası hafta sonu İtalya'da yapılacak
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.
Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Varese kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular üç kategoride madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
JM 2x (Genç erkekler iki çifte)
Ahmet Ali Kabadayı - Halil Kaan Köroğlu
JM 4+ (Genç erkekler dört tek dümencili)
Hamdi Okan Atmaca - Fatih Mehmet Avcı - Yusuf Ziya Ateş - Alper Şevket Eren - Tuana Fatma Yıldız (d)
JM 8+ (Genç erkekler sekiz tek)
Mehmet Giray Kuşkuş - Yiğit Yaşar Doğruok - Emirhan Balıkçı - Cevdet Ege Mutlu - Eren Efe Kara - Enes Biber - Aytimur Selçuk - Mahmut Tiryaki - Ege Büyükçetin (d)
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor