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Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Türkiye rekoru

Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Türkiye rekoru

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekoru kırdı.

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 7.906 saniye ile yarışmayı 7. sırada tamamlayan Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Timur Taş'a ait Türkiye rekorunu kıran Mehmet Ali, bu branşta uluslararası alandaki en iyi dereceyi elde eden Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Ali Tarım Türkiye İtalya Spor Haberler

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