Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlıyor
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Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlıyor.
Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlıyor.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-27 Ağustos tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
Şampiyonada milli sporcular, Miraç Kantar, Furkan Saraç, Arda Doğaç Atan, Burak Mert Alkaya, Ravza Bodur, Bahar Sabancı, Nisanur Tunçer, Tuğçe Nur Korkmaz ve Cansu Erçetin yer alacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor