Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası sona erdi - Haberler

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Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası sona erdi

AA - Fatih Erel - Spor
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Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası sona erdi

Portekiz'deki 2022 Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak, organizasyonu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Portekiz'deki 2022 Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak, organizasyonu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Türkiye'nin toplam 18 sporcuyla katıldığı Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası, Portekiz'de sona erdi.

Avrupa Yüzme Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ufukta yeni bir imparatorluk yükseldi: Türkiye, en genç yaş kategorisinde (14-15 yaş) bir madalya hariç tüm madalyaları aldı." ifadeleri yer aldı.

Şampiyonun ilk gün yarışlarında erkekler 5 kilometre kategorisinde Emir Batur Albayrak birinci, Tuncer Berk Ertürk ikinci, Kadem Göksu Erdağlı ise üçüncü olmuştu. Aynı kategoride, kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etmişti. Böylece Türkiye, 14-15 yaş 5 kilometre kategorisinde erkekler ve kadınlarda toplam 6 madalyanın 5'ini kazanmış oldu.

Şampiyonada madalya kazanan tüm sporcular şu şekilde:

5km (14-15 yaş)

Erkekler:

1. Emir Batur Albayrak (Türkiye)

2. Tuncer Berk Ertürk (Türkiye)

3. Kadem Göksu Erdağlı (Türkiye)

Kadınlar:

1. Julia Ackermann (Almanya)

2. Sevim Eylül Süpürgeci (Türkiye)

3. Talya Erdoğan (Türkiye)

7,5km (16-17 yaş)

Erkekler:

1. Sacha Velly (Fransa)

2. Vincenzo Caso (İtalya)

3. Linus Schwelder (Almanya)

Kadınlar:

1. Clemence Coccordano (Fransa)

2. Federica Senatore (İtalya)

3. Lara Braun (Almanya)

10 km (18-19 yaş)

Erkekler:

1. David Betlehem (Macaristan)

2. Paquale Giordano (İtalya)

3. Giuseppe Ilario (İtalya)

Kadınlar:

1. Madelon Catteau (Fransa)

2. Mira Szimcsak (Macaristan)

3. Mafalda Rosa (Portekiz)

Bayrak yarışı:

U16 (5km):

1. Türkiye

2. Almanya

3. İtalya

U19 (6,25km):

1. Macaristan

2. Almanya

3. İtalya

Madalya sıralaması şu şekilde:

Ülke Madalya SıralamasıAltınGümüşBronz
1. Fransa300
2. Türkiye222
3. Macaristan210
4. Almanya122
5. İtalya033
6. Portekiz001

AA / Fatih Erel - Spor

Portekiz Türkiye su Spor Haberler

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