Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası

Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporcular ilk madalyalarını aldı.

Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporcular ilk madalyalarını aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk sporcular, açık su yüzme branşında tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonasında mücadele etti.

Şampiyonun ilk gün yarışlarında erkekler 5 kilometre kategorisinde

Emir Batur Albayrak birinci, Tuncer Berk Ertürk ikinci, Kadem Göksu Erdağlı ise üçüncü oldu.

Aynı kategoride kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etti.

Organizasyon 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Portekiz su Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title