Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye, Romanya'da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün Iasi kentinde yapılan organizasyonda 12 yaş kategorisi maçları yapıldı.

Türkiye 12 Yaş Genel Takımı, Avrupa ikinciliği elde etti.