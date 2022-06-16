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Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak

AA - Emrah Oktay - Spor
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Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, 22 Haziran'a kadar sürecek.

Organizasyona 37 ülkeden 208 kadın ve 229 erkek olmak üzere toplam 437 sporcu katılacak. Takımlar kategorisinde ise 43 kadın ve 48 erkek olmak üzere 91 ekip mücadele edecek.

Türkiye'den 24 sporcu

Türkiye, bireyselde erkekler ve kadınlarda 24 sporcu tarafından temsil edilecek.

Kategorilere göre mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar flöre: Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete.

Kadınlar kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ.

Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş.

Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto.

Erkekler kılıç: Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım.

Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say.

AA / Emrah Oktay - Spor

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