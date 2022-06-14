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Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da yapılacak

AA - Oktay Özden - Spor
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Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Eskrimde, Avrupa Şampiyonası 17-22 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Eskrimde, Avrupa Şampiyonası 17-22 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda 45 ülkeden 500'e yakın sporcu mücadele verecek.

Şampiyona öncesi 16 Haziran Perşembe günü Aspendos Antik Tiyatrosu'nda basın toplantısı organize edilecek. Toplantıya, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Konfederasyonu Genel Sekreteri Nikolay Mateev, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, milli sporcular Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ da katılacak.

AA / Oktay Özden - Spor

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