Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Türk sporcular madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda milli sporcular Yiğit Ayaz gümüş, Arda Tanerler ise bronz madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ikinci günü sona erdi ve yarın kadınlar kılıçta bireysel ve erkekler kılıçta takım müsabakaları yapılacak.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın 17 yaş altı kılıç kategorisinde milli sporcular Yiğit Ayaz gümüş, Arda Tanerler ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki organizasyonun ikinci günü sona erdi.

17 yaş altı kılıç kategorisinde milli sporcular Yiğit Ayaz, finalde ABD'li Silas Choi'ye 15-9 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Arda Tanerler ise ABD'li Silas Choi'ye yarı finalde 15-7 yenilerek final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde etti.

Bugün aynı turnuvada piste çıkan diğer eskrimciler Furkan Yaman 9'uncu, Mustafa Can Gül 26'ncı, Arda Mutlu 28'inci, Emir Yusuf Köşkdere 39'uncu, Acar Dankaz 59'uncu, Efe Barış 64'üncü, Nedim Semih Mescioğlu 65'inci, Candeniz Berrak 67'nci, Poyraz Kümük 91'inci, Arda Takka 93'üncü, Ateş Efe Toker 101'inci, Ali Barış Akpınar 105'inci, Mustafa Yıldırım 115'inci, Toprak Altınçekiç 119'uncu, Muhammed Arda Başar 133'üncü, Eren Aslan 180'inci, Arda Doğan 191'inci ve Ziya Arda Osmanağaoğlu turnuvayı 195'inci sırada tamamladı.

Organizasyon yarın 17 yaş altı kadınlar kılıçta bireysel, 17 yaş altı erkekler kılıçta ise takım müsabakalarının ardından son bulacak.