Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası - Haberler

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, final maçında Polisportiva Ferrini Cagliari Takımına 3-2 yenildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü, final maçında Polisportiva Ferrini Cagliari ile karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Gaziantep Polisgücü, şampiyonaya veda etti.

Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Lisnagarvey'e 2-1 mağlup olmuştu. İkinci karşılaşmasında Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yenen Gaziantep Polisgücü, üçüncü müsabakasında da Hırvatistan temsilcisi Concordia 1906 Kulübünü de 5-0 yenerek finale yükselmişti.

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, "Takımlarımızı sahada yenemeyeceklerini anlayan Danimarkalılar vize oyunuyla takımın as oyuncularını devre dışı bıraktı. Oyuncularımız yılmadı, inandı, şampiyonada finale kadar yükseldi. Onlar bizim şampiyonlarımız. Onlar Avrupa'nın şampiyonları." ifadelerini kullandı.