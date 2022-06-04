Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası

AA - Fatih Erel - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yendi.

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yendi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında HK Lipovci ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Lisnagarvey'e 2-1 mağlup olmuştu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile birlikte iki grupta toplam 8 takım yer alıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar, yarı finalde çapraz eşleşme usulüyle birbirlerine rakip olacak.

AA / Fatih Erel - Spor

Gaziantep Danimarka Slovenya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title