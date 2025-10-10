Avrupa'nın en prestijli deniz kürek organizasyonlarından biri olan Avrupa Deniz Küreği ve Beach Sprint Şampiyonası Antalya'da başladı.

Avrupa Kürek Federasyonu (European Rowing) himayelerinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Deniz Küreği ve Beach Sprint Şampiyonası açılış töreni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. 33 ülkeden yaklaşık 600 sporcu ve 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı şampiyona, deniz küreği ve beach sprint sporları alanında Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.

Hulusi Şahin: " Spor, kültür ve evrensel değerler Antalya'da bir araya geliyor"

Programda yaptığı konuşmada Avrupa Deniz Küreği ve Beach Sprint Şampiyonası'nın Avrupa'nın en önemli spor etkinliklerinden birisi olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu etkinlikler, sadece Avrupa'nın en iyi kürekçilerini bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda olimpik hedefleri, çevre bilincini ve sosyal sorumluluğu kapsayan modern bir spor kültürünü de temsil ediyor. Bugün, böylesine büyük bir spor etkinliğini açmanın yanı sıra sporun, kültürün, çevrenin ve evrensel değerlerin küresel bir mükemmeliyet vizyonu altında birleştiği bir ana tanıklık ediyoruz" dedi.

"Onur ve gurur duyuyoruz"

Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşmasının devamında "Ev sahibi şehir olarak, doğal güzelliği, zengin tarihi mirası ve gelişmiş spor altyapısıyla bu görkemli etkinliği Antalya'da ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu vesileyle Avrupa Kürek Federasyonu'na, Türkiye Kürek Federasyonu'na ve katkılarıyla bu organizasyonu mümkün kılan tüm kurum ve gönüllülere en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

8-12 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonada; Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası, Kulüpler Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Beach Sprint Şampiyonası etapları gerçekleştirilecek.

Antalya protokolü törene katıldı

Side Antik Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Organizasyon Komitesi Başkanı Ferdiye Erdoğan, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA