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Avrupa Dart Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Avrupa Dart Şampiyonası

Genç Dart Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Dart Şampiyonası'nda finalde Almanya'yı yenerek şampiyon oldu.

Genç Dart Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Dart Şampiyonası'nda finalde Almanya'yı yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milliler Benidorm kentinde yapılan Avrupa Dart Şampiyonası'nda finalde Almanya ile karşılaştı.

Almanya'yı mağlup eden milli takım, ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

İspanya Almanya Spor Haberler

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