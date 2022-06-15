Avrupa Dart Şampiyonası
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Genç Dart Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Dart Şampiyonası'nda finalde Almanya'yı yenerek şampiyon oldu.
Genç Dart Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Dart Şampiyonası'nda finalde Almanya'yı yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milliler Benidorm kentinde yapılan Avrupa Dart Şampiyonası'nda finalde Almanya ile karşılaştı.
Almanya'yı mağlup eden milli takım, ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
AA / Fatih Çakmak - Spor