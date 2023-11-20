Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin İkinci Gün Sonuçları
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İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikinci gün müsabakaları sonuçlandı. Erkek Milli Takımı Finlandiya'yı yenerken, Almanya'ya mağlup oldu. Kadın Milli Takımı ise İsviçre'ye yenildi. Türkiye'nin erkeklerde 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunurken, kadınlar takımı henüz galibiyetle tanışamadı. Şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, Estonya ve Almanya ile karşılaşacak.
?????? İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yapıldı.
Erkek Milli Takımı, Aberdeen kentindeki organizasyonun ikinci gününde Finlandiya'yı 8-7 yendi, Almanya'ya 8-7 mağlup oldu.
Kadın Milli Takımı ise İsviçre'ye 7-4 yenildi.
Türkiye'nin üçüncü maçlar sonunda erkeklerde 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Kadın Milli Takımı ise ilk 3 maçında galibiyetle tanışamadı.
Şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, kadınlarda Estonya ve Almanya, erkeklerde Çekya ve Hollanda ile karşılaşacak.
Avrupa Curling Şampiyonası, 25 Kasım'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.