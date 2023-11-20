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Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin İkinci Gün Sonuçları

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikinci gün müsabakaları sonuçlandı. Erkek Milli Takımı Finlandiya'yı yenerken, Almanya'ya mağlup oldu. Kadın Milli Takımı ise İsviçre'ye yenildi. Türkiye'nin erkeklerde 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunurken, kadınlar takımı henüz galibiyetle tanışamadı. Şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, Estonya ve Almanya ile karşılaşacak.