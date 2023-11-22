Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin Durumu

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımlarının son durumu.

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.

Aberdeen kentindeki organizasyonda Kadın Milli Takımı, 6. maçında Danimarka'ya 6-5 yenilirken, 7. maçında Çekya'yı 6-5 mağlup etti.

Erkek Milli Takımı ise 6. maçında Norveç'e 11-5 yenildi.

Şampiyonada Türkiye'nin kadınlarda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti, erkeklerde ise 1 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Avrupa Curling Şampiyonası, 25 Kasım'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.