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Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin Durumu

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İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımlarının son durumu.

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.

Aberdeen kentindeki organizasyonda Kadın Milli Takımı, 6. maçında Danimarka'ya 6-5 yenilirken, 7. maçında Çekya'yı 6-5 mağlup etti.

Erkek Milli Takımı ise 6. maçında Norveç'e 11-5 yenildi.

Şampiyonada Türkiye'nin kadınlarda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti, erkeklerde ise 1 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Avrupa Curling Şampiyonası, 25 Kasım'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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