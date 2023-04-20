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Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı...

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı...

Spor Haberleri

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Evin Demirhan Polonya Spor Haberler

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