Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı...
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Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Anna Lukasiak'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor