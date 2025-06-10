Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere'den 50 yaş ve üzeri kadın ve erkek toplam 141 amatör sporcu katılacak.