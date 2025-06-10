Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak

Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, 12-14 Haziran'da Antalya'da yapılacak.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere'den 50 yaş ve üzeri kadın ve erkek toplam 141 amatör sporcu katılacak.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu

Danıştay hakimi otel odasında intihara kalkıştı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor

111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.