Avrupa Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'nda 6 sporcu çeyrek finale yükseldi - Haberler

Ermenistan'da devam eden Avrupa Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'nda 6 milli sporcu çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erivan'da 30 Mayıs'a kadar devam edecek organizasyonda milli boksörler ringe çıktı.

Milli sporcular Necat Ekinci, Berat Acar, Burak Aksın, Serhat Güler, Batuhan Çiftçi ve Metehan Adıgüzel, rakiplerini yenerek çeyrek finalist oldu.

Organizasyonda çeyrek final müsabakaları yarın yapılacak.