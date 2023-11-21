Avrupa Birliği Spor Güvenliği Komitesi'ne Türk polis seçildi

Avrupa Birliği Spor Güvenliği Komitesi'nin yönetim kuruluna Türk bir polis seçildi. Komitenin amacı, futbolla ilgili şiddet ve düzensizlikleri ele almak ve önlemek için uzmanları bir araya getirmek.

AVRUPA futbolunda güvenlik politikalarının belirlenmesinden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Spor Güvenliği Komitesi'nin yönetim kurulu üyeliğine ilk kez Türk vatandaşı bir polis seçildi.

AB Spor Güvenliği Komitesi'nin yönetim kurulunda boş olan üyelik için 16 Kasım'da AB dönem başkanı İspanya'nın başkenti Madrid'de seçim yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı, oylamaya katılan 34 ülkenin 20'sinin oyunu alarak yönetim kurulunun yeni üyesi oldu.

AB Spor Güvenliği Komitesi, AB üyesi 27 ülkeyle birlikte Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Krallık, İsviçre, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, Sırbistan ve Gürcistan devletlerinin spor polisi yöneticilerden oluşuyor. Komitenin temel amacı, Avrupa genelinde futbolla ilgili şiddet ile düzensizlikleri ele almak, suçu önlemek için uzmanları bir araya getirmek ve kapsamlı önlemler geliştirmek olarak belirtiliyor. Komitenin öncelikli görevi ise Avrupa'da en etkili polis iş birliği ağı olarak kabul edilen Ulusal Futbol Bilgi merkezlerini koordine etmek, Avrupa çapında futbol güvenliği ile güvenlik risklerini ele almak ve suçu önlemek için uluslararası polis iş birliğini artırmak. Hazırladığı raporları ve aldığı prensip kararlarını AB ve diğer ilgili kuruluşlara sunan komitenin görevleri arasında; UEFA ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak, Avrupa'daki futbol ile ilgili riskleri ve olayları önlemeye çalışan devletlere danışmanlık yapmak ve denetleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Avrupa futbol etkinlikleriyle ilgili güvenlik düzenlemelerinde yer alan polis ve özel güvenlik firmalarına eğitim vermek, AB Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı çatısı altında gerçekleştirilen futbol polisi uzmanlığı eğitimi etkinliklerinde saha polisine uzmanlık eğitimi vermek ve UEFA organizasyonlarına katılan ülkelerin polis amirleri ve futbol kulüpleri temsilcilerinin katılımıyla yılda bir düzenlenen konferanslarda spor güvenliği konusunda prensip kararlar almak ve uygulamak da bulunuyor. 2002 yılında kurulan komitenin yönetim kurulu görevi, 2025 yılı Kasım ayına kadar Türkiye, Almanya, İngiltere, Avusturya, Romanya ve Polonya temsilcileri tarafından yürütülecek.