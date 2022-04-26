Avrupa Badminton Şampiyonası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Aliye Demirbağ, tek kadınlar kategorisi ikinci turunda karşılaştığı Fransız Qi Xuefei'a 2-0 mağlup oldu.
İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Aliye Demirbağ, tek kadınlar kategorisi ikinci turunda karşılaştığı Fransız Qi Xuefei'a 2-0 mağlup oldu.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada ilk turda Slovak Martina Repiska'yı 2-0 yenen milli sporcu, ikinci turda Fransız Qi Xuefei ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 21-10 ve 21-8'lik setlerle 2-0 kaybeden milli badmintoncu, bir üst tura çıkamadı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor