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Avrupa Badminton Şampiyonası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Badminton Şampiyonası

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde son 16 turuna yükseldi.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde son 16 turuna yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada ilk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-11 ve 21-9'luk setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, bir üst tura adını yazdırdı.

Neslihan, geçen yıl Ukrayna'da gerçekleştirilen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya elde etmişti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Neslihan Yiğit, Milli Sporcu, Badminton, İspanya, Spor, Haberler

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