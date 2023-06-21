Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası için milli sporcular Polonya'ya gitti

Avrupa Oyunları kapsamında düzenlenecek Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, Polonya'ya gitti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 23-25 Haziran tarihlerinde Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda mücadele verecek.