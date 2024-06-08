Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular yarı finalde mücadele etti

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular Mikdat Sevler ve Kayhan Özer, yarı finalde yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 110 metre engellide yarı final koşan Mikdat Sevler, 13.68 ile serisinde 4. sırayı aldı. Finale yükselemeyen Mikdat, genel sıralamada 14. olarak şampiyonayı tamamladı.

Erkekler 100 metre yarı finalinde mücadele eden Kayhan Özer de final bileti alamadı. Kayhan, 10.45'lik derecesiyle serisinde 8'inci, genel sıralamada ise 21. oldu.

Avrupa Atletizm Şampiyonası, 12 Haziran'da sona erecek.