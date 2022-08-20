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Avrupa Atletizm Şampiyonası

Avrupa Atletizm Şampiyonası

Spor Haberleri

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya elde etti.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya elde etti.

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda erkekler 400 metre engellide milli atlet Yasmani Copello Escobar yarıştı.

Yasmani Copello 48.78'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Yasmani Copello Escobar Almanya Spor Haberler

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