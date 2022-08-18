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Avrupa Atletizm Şampiyonası

Avrupa Atletizm Şampiyonası

Milli atlet Yasemin Can, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede gümüş madalya elde etti.

Milli atlet Yasemin Can, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede gümüş madalya elde etti.

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda kadınlar 5 bin metrede milli atlet Yasemin Can yarıştı.

Yasemin, 14.56.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet, 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yasemin Can Almanya Spor Haberler

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