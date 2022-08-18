Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi. Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide finale yükseldi. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda seçme ve yarı final müsabakalarında yedi milli atlet yarıştı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarı finalinde 49.34'lük derecesiyle üst üste üçüncü kez finale kaldı. Yasmani, 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2018 ise Avrupa ikincisi olmuştu. Aynı yarışta İsmail Nezir 49.75'lük derecesiyle yarı final serisinde beşinci olarak elendi. Milli sporcu Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engelli seçmesinde 9.31.86'lük derecesiyle finale yükseldi. Diğer seride yarışan Ruken Tek, 10.31.64'lük dereceyle son sırada kaldı. Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev, 2.01.59'lük derecesiyle yarı final vizesi aldı. Cirit atmada Eda Tuğsuz ile sırıkla atmada Ersu Şaşma, finale yükselemedi. Öte yandan kadınlar çekiç atmada finalde yarışan Kıvılcım Kaya, müsabakayı 11. olarak noktaladı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Yasmani Copello Escobar Atletizm Spor Haberler

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