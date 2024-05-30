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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı

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Fransa'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı da katılacak. İlk maçlarını İsrail ile yapacak olan milli takım, heyecanla beklenen turnuvaya hazırlanıyor.

Fransa'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonanın ilk maçında 2 Haziran Pazar günü İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Ampute Futbol Milli Takımı da C Grubu'nda ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak. Bu müsabaka TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Ay-yıldızlıların, 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma da TSİ 13.00'te başlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçını ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile oynayacak.

Türkiye grup etabı mücadelelerini Camille Fournier Stadı'nda yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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