Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Junior Kampı, Gürcistan'da düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Junior Kampı, Gürcistan'da düzenlenecek

AA - Fatih Çakmak - Spor
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Junior Kampı, Gürcistan'da düzenlenecek

Dünya Ampute Futbol Federasyonu bünyesinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Junior Kampı'na Türkiye'den 7-15 yaşlarında 8 sporcu katılacak.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu bünyesinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Junior Kampı'na Türkiye'den 7-15 yaşlarında 8 sporcu katılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 18 Temmuz'a kadar Tiflis'te gerçekleştirilecek kampta İngiltere, Polonya, Almanya, Kosta Rika, Türkiye, Filistin ve ev sahibi Gürcistan'dan 82 sporcu yer alacak.

Farklı ülkelerden çocukların bir araya gelerek kaynaşması, spor etiğinin genç yaşlarda işlenmesi ve farklı çalışma ortamlarının gösterileceği organizasyonda Türkiye'yi Eren Bulut, Hamza Akman, M. Muzaffer Çelik, Baran Birlik, Kemal Toy, Yunus Emre Doğan, Çınar Akın Taşyapar ve Mehmet Demir temsil edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title