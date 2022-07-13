Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Junior Kampı, Gürcistan'da düzenlenecek

Dünya Ampute Futbol Federasyonu bünyesinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Junior Kampı'na Türkiye'den 7-15 yaşlarında 8 sporcu katılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 18 Temmuz'a kadar Tiflis'te gerçekleştirilecek kampta İngiltere, Polonya, Almanya, Kosta Rika, Türkiye, Filistin ve ev sahibi Gürcistan'dan 82 sporcu yer alacak.

Farklı ülkelerden çocukların bir araya gelerek kaynaşması, spor etiğinin genç yaşlarda işlenmesi ve farklı çalışma ortamlarının gösterileceği organizasyonda Türkiye'yi Eren Bulut, Hamza Akman, M. Muzaffer Çelik, Baran Birlik, Kemal Toy, Yunus Emre Doğan, Çınar Akın Taşyapar ve Mehmet Demir temsil edecek.