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Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Balıkesir'de Düzenlenecek

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Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) faaliyet takvimindeki organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 9 sporcu mücadele edecek.

Avrupa- Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) faaliyet takvimindeki organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 9 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA / Spor

Balıkesir Türkiye Afrika Erdek Dünya Spor Güncel Haberler

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