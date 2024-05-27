Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Balıkesir'de Düzenlenecek
Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) faaliyet takvimindeki organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 9 sporcu mücadele edecek.
Avrupa- Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) faaliyet takvimindeki organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 9 sporcu mücadele edecek.