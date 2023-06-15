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Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak

Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak

Spor Haberleri

Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.

Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Haziran tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli kafile, Hırvatistan'a gitti.

Federasyon başkanı Nahit Şahin'in de yer aldığı kafilede 13 sporcu bulunuyor.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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