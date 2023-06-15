Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak
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Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.
Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Haziran tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli kafile, Hırvatistan'a gitti.
Federasyon başkanı Nahit Şahin'in de yer aldığı kafilede 13 sporcu bulunuyor.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor