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Avrupa 3.'sü Furkan Akar, memleketinde kutlamalarla karşılandı

Spor Haberleri

Avrupa 3.'sü Furkan Akar, memleketinde kutlamalarla karşılandı

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 3. olan Erzurumlu milli Sporcu Furkan Akar, memleketinde kutlamalarla karşılandı.

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 3. olan Erzurumlu milli Sporcu Furkan Akar, memleketinde kutlamalarla karşılandı. Akar, bin metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Furkan Akar, bin metre finalinde 1.37.780 ile Avrupa 3.'sü olarak bronz madalya elde etmişti. Türkiye'ye bu alanda ilk madalyayı getiren Akar, Erzurum Havaalanı'nda çiçeklerle ve bar ekibinin oyunlarıyla karşılandı. Furkan Akar, ilk olarak anne ve babasıyla kucaklaştı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başarılı milli sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ve yeni hedefinin dünya şampiyonasında derece almak olduğunu belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurum Türkiye Polonya Spor Haberler

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