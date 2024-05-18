Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den 10'ar kadın ve erkek milli güreşçi madalya için mindere çıkacak

Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den 10'ar kadın ve erkek milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 20-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek kadın milli güreşçiler şöyle:

"50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Şevval Çayır, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Sevim Akbaş, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu, 65 kiloda Nesrin Baş, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Bükrenaz Sert ve 76 kiloda Nazar Batır."

Şampiyonada mindere çıkacak ay-yıldızlı erkek güreşçiler ise şöyle:

"55 kiloda Emre Mutlu, 60 kiloda Mert İlbars, 63 kiloda Bekir Ateş, 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda Furkan Zırın, 77 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda Alperen Berber, 87 kiloda Samet Yaldıran, 97 kiloda Mustafa Olgun ve 130 kiloda Muhammet Hamza Bakır."