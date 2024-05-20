Üye Girişi
Haberler

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular finale çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Emre Mutlu ve Yüksel Sarıçiçek finale çıktı. Emre Mutlu 55 kiloda, Yüksel Sarıçiçek ise 77 kiloda finale yükseldi.

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Emre Mutlu ve Yüksel Sarıçiçek finale çıktı.

Başkent Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. Yarı finale yükselen dört milli güreşçiden ikisi adlarını finale yazdırdı.

Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Emre Mutlu, organizasyona bireysel sporcu olarak katılan Rus Adam Ulbashev'i yarı finalde 6-5 yenerek finale yükseldi.

77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek de yarı finalde Macar rakibi Attila Tamas Toesmagi'yi 5-2 yenerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Yarı final maçlarını kaybeden Samet Yaldıran (87 kilo) ve Muhammet Hamza Bakır (130 kilo) ise bronz madalya mücadelesi verecek.

Grekoromen stilde bu kilolarda madalya karşılaşmaları yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Emre Mutlu Azerbaycan Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title