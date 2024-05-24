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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı

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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler Elvira Kamaloğlu ve Bükrenaz Sert madalya kazandı. Muhammet Karavuş ise serbest stilde finale yükseldi.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Elvira Kamaloğlu gümüş, 72 kiloda Bükrenaz Sert bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edildi.

Elvira, ev sahibi ülkeden Zhala Aliyeva'ya 5-3 yenildi. Milli sporcu şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert, üçüncülük maçında Azerbaycan'dan Marziya Sadigova'yı 13-0 yenerek bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 53 kiloda Şevval Çayır, 65 kiloda Nesrin Baş ise bronz madalya maçlarını kaybetti

Muhammet Karavuş finale yükseldi

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Muhammet Karavuş finale yükseldi.

Rakiplerini yenerek 57 kiloda final bileti alan Muhammet Karavuş, yarın altın madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada, 65 kiloda ise Abdullah Toprak yarın bronz madalya maçı oynayacak.

Diğer milli sporcular 70 kiloda Yasin Yeşil, 79 kiloda Okan Tahtacı ise rakiplerine yenilerek elendiler.

Şampiyona, yarın serbest stilde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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