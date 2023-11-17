Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli sporculardan 4'ü finale yükseldi, 8'i ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda Nurselen Yalgettekin, Gamze Soğuksu ve Büşra Işıldar finale çıktı. Erkeklerde ise Sultan Osmanlı finale yazdırdı. Final maçları 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan 4'ü finale yükseldi, 8'i ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada yarı final müsabakaları yapıldı.

Kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Gamze Soğuksu (52 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) finale çıktı.

Nilay Yaren Çam (54 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sıla Üçyıldız (81 kilo) ve Şeyma Düztaş (+81 kilo) ise rakiplerine yenilerek bronz madalya aldı.

Erkeklerde ise Sultan Osmanlı (75 kilo) adını finale yazdırdı.

Semih Gümüş (51 kilo), Can Kaya (54 kilo), Fatih Kaya (67 kilo) ve Emir Büyükdağ (92 kilo) da bronz madalya elde etti.

Final maçları 19 Kasım Pazar günü yapılacak.