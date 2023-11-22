Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Gamze Soğuksu Memleketinde Karşılandı

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Gamze Soğuksu, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı. Soğuksu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada zorlu süreçlerden geçerek altın madalyayı kazandığını ve İstiklal Marşı'nı okuttuğunu söyledi.

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Gamze Soğuksu, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Soğuksu, "Çok zorlu süreçlerden geçerek altın madalyayı kazandım. Çok şükür Allah'ıma İstiklal Marşı'nı okuttum" dedi.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na katılan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu milli boksör Gamze Soğuksu, 52 kiloda Rus, Yunan, Polonyalı rakiplerini yenerek, altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa şampiyonu olarak Karadağ'dan dönen Gamze Soğuksu, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı. Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde mehter ekibi ile birlikte kortej yürüyüşü yapan Soğuksu, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından karşılanan Soğuksu, tebrikleri kabul etti.

"ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'IMA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTTUM"

Törende konuşan milli boksör, spora başladığı andan itibaren hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Avrupa şampiyonu oldum. İki rakibim de önceki yıllarda galip gelmişti. Ben onlara yenilmiştim. Çok zorlu süreçlerden geçerek altın madalyayı kazandım. Antrenörüm ile beraber çok çalıştık. Kulübüm destek oldu. Çok şükür Allah'ıma İstiklal Marşı'nı okuttum. Spora başladığım andan itibaren hedefim şampiyon olmaktı. 3 kez final maçına çıktım. 2'sinde yenilmiştim, 3'üncüsünde kazanmak nasip oldu. Gerçekten çok gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANTRENÖR GÜNDOĞDU: HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR, DÜNYA ŞAMPİYONASI

Gamze Soğuksu'nun antrenörü İbrahim Gündoğdu, 2016 yılında başlayan heyecanlarının hiçbir zaman bitmediğini kaydederek, "8 yıllık bir emeğimiz, çalışmamız var. Onun karşılığını aldık ve İstiklal Marşı'mızı okuttuk, Avrupa şampiyonu olduk. Hedefimiz olimpiyatlar, dünya şampiyonası. 2016 yılında başladık biz bu heyecana. Heyecanımız hiçbir zaman bitmedi. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği aldık. İki kez finalde hakkımızı yediler ama biz bu sefer Rus'a, Yunan'a, Polonyalı'ya ringi dar ettik" ifadelerinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI GÜLER: VONA'NIN DALGALARI GİBİ ESTİN, GÜRLEDİN

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, sporcuların fevkalade başarılar elde ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük başarılar gösteriyor sporumuz. A Milli Futbol Takımımız şu anda kupaya katılmak üzere grubunda lider oldu. Burada 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başarılı karşılaşmalara sahne oldu. Şimdi de seni en yüksek noktadan bağrımıza basıyoruz. Perşembe'nin dalgaları gibi, Vona'nın dalgaları gibi estin, gürledin ve güzel bir başarı elde ettin. Altın madalya ile geldin şehrimize. Dolayısıyla biz sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Burada sporun bütün dallarında karada, denizde, havada sporcularımız fevkalade başarılar elde ediyor. Bundan sonra daha güzel adımlar atacağız. Senden olimpiyat başarısı da bekliyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından Gamze Soğuksu ile antrenörü İbrahim Gündoğdu'ya, Güler plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Ardından Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda Gamze Soğuksu'ya 100 bin TL'lik hediye çeki teslim edildi.