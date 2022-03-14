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Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 milli sporcu tur atladı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 milli sporcu tur atladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porec şehrinde devam eden eleme müsabakalarında rakiplerini yenen milli sporcular Emrah Yaşar, Emir Büyükdağ, Yiğit US ve Mehmet Aydemir bir üst tura çıkmayı başardı.

Dün yapılan müsabakalarda da Kerem Özmen tur atlamıştı. Şampiyona 24 Mart'ta sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Sporcu, Hırvatistan, Türkiye, Boks, Spor, Haberler

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