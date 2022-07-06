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Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası

Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 22-3 yenildi.

Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 22-3 yenildi.

A Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi İsrail ile karşılan milli takım, rakibine farklı mağlup oldu.

İsrail'e 22-3 yenilen milli takım, böylece şampiyonada oynadığı üçüncü maçını da kaybetti.

Türkiye, ilk iki maçında İspanya'ya 27-2, Romanya'ya 12-9 mağlup oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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