Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 22-3 yenildi. Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 22-3 yenildi. A Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi İsrail ile karşılan milli takım, rakibine farklı mağlup oldu. İsrail'e 22-3 yenilen milli takım, böylece şampiyonada oynadığı üçüncü maçını da kaybetti. Türkiye, ilk iki maçında İspanya'ya 27-2, Romanya'ya 12-9 mağlup oldu. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Türkiye İsrail Spor Haberler

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