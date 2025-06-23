Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası İtalya'da Başlıyor

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25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenecek olan Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler madalya için mücadele verecek. Organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kızlarda toplamda 10 sıklet yer alacak.

Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takvimine göre, Caorle'deki organizasyon grekoromen, erkekler serbest stil ve kızlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona, serbest stil kategorisinde yapılacak müsabakalarla başlayacak. Bu kategoride Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, şampiyonaya katılmak için İtalya'ya gitti.

Öte yandan Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde yine Caorle'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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