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Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası Başladı

Spor Haberleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası başladı. Etkinlikte sporcular yüzme, koşu ve bisiklet parkurlarında yarıştı. İlk gün yarışlarını yaklaşık 2 bin yabancı izleyici takip etti. Şampiyona 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, başladı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanında düzenlenen etkinliğe katılan sporcular; yüzme, koşu ve bisiklet parkurlarında yarıştı.

"Güç seninle" sloganıyla gerçekleştirilen ve 32 ülkeden 700 sporcunun katıldığı ilk gün yarışlarını, yaklaşık 2 bin yabancı izleyicinin takip ettiği belirtildi.

Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Türkiye Spor Haberler

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