Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası başladı. Etkinlikte sporcular yüzme, koşu ve bisiklet parkurlarında yarıştı. İlk gün yarışlarını yaklaşık 2 bin yabancı izleyici takip etti. Şampiyona 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.