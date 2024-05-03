AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı hafta sonu gerçekleştirilecek
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek. Yarış, Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde gerçekleştirilecek ve 5 ayrı kategoride 33 sporcu, 5 Mayıs Pazar günü 5,87 kilometrelik parkuru 3 kez kat edecek.
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, hafta sonu gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek.
Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde yapılacak yarış, yarın antrenman çıkışlarıyla başlayacak.
Kartepe Tırmanma Yarışı'nda 5 ayrı kategoride 33 sporcu, 5 Mayıs Pazar günü 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecek.