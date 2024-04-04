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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor

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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, 6-7 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden koşulacak yarışta 41 sporcu, 5 ayrı kategoride mücadele edecek.

Cumartesi günü saat 12.45'de Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilecek seremonik startla başlayacak yarış, aynı gün 14.00 ve 15.30'daki antrenman çıkışlarıyla devam edecek.

Pazar günü 11.00'deki 1. çıkışla sürecek mücadele, 2 çıkışın ardından 15.00'te Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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