AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Aydın'da düzenlenecek

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Aydın'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 25-26 Mayıs tarihlerinde ICRYPEX ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenecek organizasyon, 5 ayrı kategoride koşulacak.

Yarışma, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Buharkent Belediye Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. Ana yarış ise 26 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Kayaburnu- Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali'nde tamamlanacak. 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak yarışın ödül töreni de saat 16.15'te Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.