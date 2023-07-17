Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da gerçekleştirildi. Yarışa 52 sporcu katıldı ve farklı kategorilerde birinci olan sporcular belirlendi.

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bursa'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayağı Gemlik Belediyesi Şahintepe Tırmanma Yarışı'na 5 ayrı kategoride 52 sporcu katıldı.

Yarışta kategorilerine göre birinci gelen sporcular şunlar:

Erkekler Kategori 1: Mehmet Göksever (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 2: Yiğit Yalçın (GP Garage My Team)

Erkekler Kategori 3: Burak Başlık (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 4: İsmet Toktaş (Atış Motorsport)

Erkekler Kategori 5: Ertekin Tekneci

Kadınlar Kategori 1: Sevcan Sağıroğlu

Kadınlar Kategori 2: Elif Gizem Filiz

Kadınlar Kategori 3: Nuray Ürkmez

Kadınlar Kategori 4: Kübra Demirci Keskin