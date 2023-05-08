AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı
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Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.
Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Biga ilçesinde yapıldı.
Takımlar birinciliğini bu yıl kurulan Atış Motorsports'un elde ettiği yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Kategori 1: 1. Sevcan Sağıroğlu, 2. Özgür Şenyüz, 3. Cafer Talha Yılmaz
Kategori 2: 1. Buğra Can Kılıç, 2. Tuncer Sancaklı, 3. Engin Apaydın
Kategori 3: 1. Refik Bozkurt, 2. Burak Başlık, 3. Murat Soyçopur
Kategori 4: 1. Sinan Soylu, 2. And Sunman, 3. Cem Yudulmaz
Kategori 5: 1. Ertekin Tekneci, 2. Ömer Mert Örs, 3. Burak Söğüt