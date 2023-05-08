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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı

Spor Haberleri

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Biga ilçesinde yapıldı.

Takımlar birinciliğini bu yıl kurulan Atış Motorsports'un elde ettiği yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Kategori 1: 1. Sevcan Sağıroğlu, 2. Özgür Şenyüz, 3. Cafer Talha Yılmaz

Kategori 2: 1. Buğra Can Kılıç, 2. Tuncer Sancaklı, 3. Engin Apaydın

Kategori 3: 1. Refik Bozkurt, 2. Burak Başlık, 3. Murat Soyçopur

Kategori 4: 1. Sinan Soylu, 2. And Sunman, 3. Cem Yudulmaz

Kategori 5: 1. Ertekin Tekneci, 2. Ömer Mert Örs, 3. Burak Söğüt

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Çanakkale Türkiye Spor Haberler

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