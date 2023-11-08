AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası İstanbul'da Son Bulacak
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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağı, İstanbul'da düzenlenecek. Şile'deki Teke-Yeni Darlık Köyü parkurunda gerçekleştirilecek olan yarışta 23 sporcu mücadele edecek.
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağına, 11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul ev sahipliği yapacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve AVIS katkılarıyla Şile'de düzenlenecek.
Sezonun son yarışı, 5,2 kilometre uzunluğundaki Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.
11 Kasım Cumartesi günü teknik kontrolle başlayacak yarışta, 12 Aralık Pazar günü 08.30-10.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışlarının ardından saat 12.00'de ilk çıkışın startı verilecek.
5 kategoride 23 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, saat 17.00'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.