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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası İstanbul'da Son Bulacak

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağı, İstanbul'da düzenlenecek. Şile'deki Teke-Yeni Darlık Köyü parkurunda gerçekleştirilecek olan yarışta 23 sporcu mücadele edecek.