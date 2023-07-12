AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bursa'da gerçekleştirilecek. 5 farklı kategoride 52 sporcu yarışacak ve etkinlik 15-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yarış, Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayacak ve 7.30 kilometrelik parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak. Yarış, Gemlik İskele Meydanı'ndaki seremoni startıyla başlayacak ve Kumla İskele Meydanı'ndaki ödül töreniyle sona erecek.